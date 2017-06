rushhour am freitag / 23. juni

Der Freitag ist diese Woche ein bisschen sportlicher als sonst. Heute ist nämlich World Olympic Day – obwohl Olympia als Institution mehr denn je in der Kritik steht. Für uns heute auch ein Thema. Die rushhour – heute mit Phoebe Köster.

Das IOC in der Kritik

Interview von Phoebe Köster mit Jörg Krieger (Sportwissenschaftler und Olympiaforscher Deutsche Sporthochschule Köln) | Thema: Das Internationale Olympische Komittee hat heute Geburtstag. Dabei steht die Organisation mehr denn je in der Kritik. Wir haben einen Forscher über die Hintergründe gefragt.

Heavy Metal beim Sommerkult

Interview von Phoebe Köster mit Matthias Wick (Sänger Gasmac Gilmore) | Thema: Gasmac Gilmore sind eine der beiden Headliner beim Sommerkult in diesem Jahr. Das Sommerkult ist dabei auch nicht das erste Festival für die Band. Im Interview hat Matthias deshalb unter anderem über das Gefühl auf den verschiedenen Festivals geredet.

Password Panama

Bericht: Niklas Böckmann | Thema: Am Wochenende findet in Scheeßel wieder das Hurricane-Festival, natürlich auch mit neuen Sicherheitsvorkehrungen. Ein Beispiel: das neue Codewort „Wo geht’s hier nach Panama“. Damit kann man in brenzligen Situation den Veranstaltern zeigen, dass man Hilfe braucht.

Hilfe für Studiumsfragen

Bericht: Tobias Schlemper | Thema: Gestern hat der lange Abend der Studienberatung stattgefunden – Ein landesweiter Tag zur Studiumsorientierung. Tobias Schlemper hat für uns mit den Besuchenden und Ausstellenden im Studierendenservicecenter der HHU gesprochen.