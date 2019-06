rushhour am freitag / 21. juni

Neue Musik, neue Filme – aber der Schlaf darf bei all der Unterhaltung auch nicht zu kurz kommen. Eine ausgewogene Auswahl findet ihr in der rushhour mit Barbara Beer.

Sweet Dreams Are Made of These

Bericht: Anni Stosberg | Thema: Heute ist Tag des Schlafes. Der Tag soll auf die Wichtigkeit des Schlafes hinweisen, denn der ist wichtig für Laune und Gesundheit.

Wa(h)lheimat

Moderation: Barbara Beer | Thema: Zwei Beluga-Wale sind von einem Zoo in Shanghai nach Island umgezogen. Dort sollen sie in einer Bucht heimisch werden.

Drachen in der Midlife-Crisis

Beitrag: Cate Thrainsson | Thema: Der Wikinger-Junge Hicks und sein Drache Ohnezahn sind langsam erwachsen, müssen aber trotzdem noch neue Abenteuer bestehen. Wir haben zum DVD-Release von Drachenzähmen leicht gemacht 3 den Film für euch nochmal angeschaut.

The Story Continues…

Beitrag: Sonka Hinders | Thema: Nach elf Jahren ohne Veröffentlichung ist die Band The Raconteurs rund um Bluesrocker Jack White zurück. Wir geben erste Einblicke in das dritte Album „Help Us Stranger“.

Party bis zum bitteren Ende

Beitrag: Tobias Schlemper | Thema: Die britische Band Bastille hat mit „Doom Days“ ihr drittes Studioalbum veröffentlicht. Darauf nehmen sie uns mit durch eine apokalyptische Partynacht.

