rushhour am freitag / 21. juli

Reisen mit Höchstgeschwindigkeit? Teils noch schneller als mit einem Flugzeug? Klingt futuristisch ist aber bald womöglich schon Realität. Hyperloop heißt die Technik mit der wir uns heute beschäftigt haben. Die rushhour – heute mit Dennis Rettberg.

High-Speed Reisen

Interview von Dennis Rettberg mit Manfred Schwarz (Projektleitung Hyperloop WARR an der TU München) | Thema: Studierende der TU München sitzen an der Fortbewegung der Zukunft. Mit der Hyperloop-Technik ist das durchaus möglich. Technik-Pionier Elon Musk hat dazu einen Wettbewerb ausgeschrieben an dem die Studierenden teilnehmen.

Eiszeit mit der türkischen Regierung

Bericht: Saskia Schlesinger | Thema: Außenminister Gabriel hat neue Reisehinweise für die Türkei angegeben. Was diese bedeuten haben wir euch einmal erklärt.

Interview von Maximilian Rieger mit Sven Westermann (Austauschstudent aus Düsseldorf in Istanbul) | Thema: Sven Westermann ist Austauschstudent und befindet sich seit fast einem Jahr in Istanbul. Wir haben mit ihm darüber gesprochen wie die diplomatische Krise in der Türkei wahr genommen wird.

Live von der Robert-Schumann-Hochschule

Bericht von Tim Neumann | Thema: An der Robert-Schumann Hochschule findet heute das ITZO-Festival statt. Unser Reporter Tim Neumann war vor Ort und hat seine Eindrücke mitgeteilt.

„Das nächste, bitte“

Bericht: Tobias Schlemper | Thema: Alte Bücher finden sich überall. In Kellern, auf Dachböden und selten ist bekannt was diese Bücher wert. Die ULB hilft dort mit einer Büchersprechstunde weiter.

Diskussion im Uni-Klinikum

Bericht: Saskia Schlesinger | Thema: Der Geflüchtete Basel Hurshan braucht eine neue Niere und wird im Universitätsklinikum Düsseldorf behandelt. Aber die nötige Transplantation führt die Klinik aktuell nicht durch. Das hat rechtliche Gründe.

Die rushhour – immer montags, mittwochs und freitags um 16 Uhr