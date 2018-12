rushhour am freitag / 21. dezember

Wie weihnachtet es in Island? Und was können Erasmus-Studierende von ihren Erfahrungen erzählen? Passend zur Weihnachtszeit gibt es also auch 3 Tage vorher bei uns schon weihnachtliche Stimmung – die rushhour mit Philip Gercer.

Weihnachten auf Isländisch

Beitrag: Cate Thrainsson | Thema: Heiligabend in die Kirche, Weihnachtsessen mit der engsten Familie und dann an den kommenden Tagen mit der restlichen Familie feiern. Dazu viel Essen, viel Weihnachtsmusik und natürlich Geschenke. So könnte ein typisches Weihnachten bei uns in Deutschland ablaufen. Aber wie sieht es in Island aus?

Weihnachten weltweit

Beitrag: Paula Blaschke | Thema: Andere Länder andere Sitten. Dass es fürs Weihnachtsfest von Land zu Land andere Traditionen gibt, ist selbstverständlich aber trotzdem wissen wir wenig davon. Anders sieht es bei den Erasmus-Studierenden aus, die sich gerade an der Heine-Uni befinden.

