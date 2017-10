rushhour am freitag / 20. oktober

Erst noch eiteler Sonnenschein in dieser Woche und jetzt wieder volle Breitseite Herbstwetter zum nahenden Wochenende. Um dieses trotzdem gut zu überstehen haben wir euch heute in der rushhour schon den Start ins Wochenende bereit gelegt. Die rushhour – heute mit Sonka Hinders.

Should I Stay Or Should I Go?

Interview von Sonka Hinders mit Prof. Alf Monjour (Professor für Romanistik an der Universität Duisburg-Essen) | Thema: Zurzeit ist die Situation um eine mögliche katalanische Unabhängigkeit so unsicher wie lange nicht. Wie realistisch ist diese aber überhaupt? Und welche Rolle nimmt die junge Bevölkerung ein?

Südpark-Kosten

Bericht: Dennis Rettberg | Thema: Die Rheinbahn plant den Park & Ride Parkplatz am Südpark kostenpflichtig zu machen. Ob das auch für Studierende gilt ist aktuell noch nicht sicher. Die Rheinbahn will sich allerdings mit der Renovierung vordergründig an Kunden mit Abonnement wenden. Wir haben deshalb mit der AStA-Vorsitzenden der HHU Jennifer Voss über das Thema gesprochen.

Die rushhour – immer montags und freitags von 16-18 Uhr