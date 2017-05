rushhour am freitag / 19. mai

Düsseldorf spricht morgen wieder besonders viel japanisch! Denn morgen findet einmal mehr der Japan-Tag in Düsseldorf statt. Für uns natürlich ein Thema der rushhour. Die rushhour – heute mit Dennis Rettberg.

Sommerkult – Die Zweite

Interview von Dennis Rettberg mit Jan Feldhus (Sänger der Basement Apes) | Thema: Heute hatten wir die Ehre die 2. Band des Sommerkult-Festivals 2017 bekannt zu geben. Mit dabei sind nämlich auch die Basement Apes aus Osnabrück! Wir haben sie vor der Abfahrt zum Konzert sprechen können.

Konichiwa, Düsseldorf

Bericht: Laura Seithümmer | Thema: Am Samstag findet wieder der Japan-Tag statt. Das heißt: neben dem kultigen Feuerwerk zum Schluss gibt schon den ganzen Tag lang einen großen Einblick in die vielfältige japanische Kultur. Aber was genau kann man eigentlich sehen?

Der Bundesliga-Showdown

Bericht: Dennis Rettberg | Thema: Egal ob Abstieg oder das Europa-Geschäft; in der Fußball-Bundesliga ist für viele Mannschaft noch einiges möglich. Wir haben euch die Ausgangslage einmal zusammen gefasst.

Netz für alle!

Bericht: Niklas Böckmann | Thema: Das EU-Parlament möchte das so genannte Geoblocking abschaffen. Heißt: ihr könnt bald auch Inhalte aus dem Ausland streamen und ansehen, die aufgrund von Rechten bisher nicht sehbar waren.

Die rushhour – immer montags, mittwochs und freitags ab 16 Uhr