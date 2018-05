rushhour am freitag / 18. mai

70 Jahre Israel – das haben wir zum Anlass genommen um mal einen Blick auf die Lage in dem Land zu werfen. Außerdem haben wir geschaut, was der Fachschaftsrat Gechichte an der HHU zu dem Thema Diskriminierung geäußert hat, an der HHU gibt es eine neue Ausstellung zur 1968er-Bewegung und morgen steht die vielleicht größte Hochzeit des Jahres an – die Themen in der rushhour mit Anni Stosberg.

düüü düüü dü düdüdüdü düüüü

Bericht: Marina Peters | Thema: Am Wochenende heiratet Prinz Harry seine Meghan Markle. Die nötigen Hintergrundinformationen zur Hochzeit des Jahres gibt es vorab.

Israel-Tag in Düsseldorf und Palästina

Bericht: Lea Rokitta | Thema: Gestern wurde in Düsseldorf das 70. Jubiläum der israelischen Staatsgründung gefeiert. Die internationale Lage ist hingegen weiterhin sehr angespannt.

Nein! zu Diskriminierung

Bericht: Laura Seithümmer | Thema: Ein Facebook-Post gegen Diskriminierung – durchaus eine Basis für Diskussionen.

ULB-Ausstellung: 50. Jahrestag 68

Bericht: Alexander Hölken | Thema: Genau 50 Jahre ist es her, dass die Studierendenproteste der 68er Generation Deutschland aufrüttelten. Zum Jubiläum hat jetzt die Uni-Bibliothek in Zusammenarbeit mit Studierenden der Geschichte und der Medizin eine Ausstellung eröffnet, in der es um die 68er-Bewegung hier an der Uni geht.

Die rushhour – immer montags und freitags von 16 bis 18 Uhr!