rushhour am freitag / 17. februar

Lange mussten die Studierenden an der Heinrich-Heine Universität auf eine neue Buchhandlung auf dem Campus warten. Ab April 2018 kommt sehr wahrscheinlich eine Buchhandlung in das ehemalige Stern-Verlagsgebäude. Die rushhour – heute mit Rebecca Wasinski

Neue Buchhandlung für die HHU?

Bericht: Dennis Rettberg | Thema: Laut einer Senatsanfrage an das Rektorat besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass ab dem 1. April 2018 wieder eine Buchhandlung auf den Campus der HHU zurückkehrt.

Die Werkschau

Interview von Rebecca Wasinski mit Hendrik Brüsken (Student der Hochschule Düsseldorf und Mit-Aussteller ARTIG Werkschau) | Thema: Heute Abend beginnt die ARTIG Werkschau. Ab dann werden im Boui Boui Bilk wieder viele Werke von jungen Menschen ausgestellt.

#SaveKunstgeschichte?

Bericht: Marina Peters | Thema: An der Uni Osnabrück steht die Kunstgeschichte auf der Kippe. 2023 laufen nämlich mehrere Professuren in dem Fach aus. Die Uni wollte den Studiengang deshalb streichen um die Gelder in die Naturwissenschaften zu stecken. Dazu hat es jetzt aber eine neue Entwicklung gegeben

Geprüft vom Europaparlament

Bericht: Philipp Schübel | Thema: Das kanadisch-europäische Freihandelsabkommen CETA ist jetzt vom Europaparlament beschlossen worden. Und das obwohl es nach wie vor sehr viel Widerstand dagegen gibt.

Die rushhour – immer werktags von 14-18 Uhr.