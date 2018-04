rushhour am freitag / 13. april

Melancholische Klänge, präsentiert von der schwedischen Künstlerin Sarah Klang. Das gibt es live heute Abend in Köln. Außerdem wurde in Düsseldorf den Opfern des Holocaust gedacht und Peter Behrens wäre morgen 150 Jahre alt geworden – Die Themen in der rushhour mit Tobias Schlemper.

Schwedische Melancholie

Interview von Tobias Schlemper mit Sarah Klang | Thema: Sarah Klang ist in ihrem Heimatland bekannt als „the saddest girl in sweden“. Das bezieht sich auf ihre Musik. In der kombiniert sie ihre klare, tiefe Stimme mit schweren Texten und kreiert damit ihren ganz eigenen Stil.

Happy Birthday Peter Behrens

Bericht: Alexander Hölken | Thema: Er hat nur kurze Zeit in Düsseldorf gelebt. Aber er hat seine Spuren hinterlassen: Peter Behrens. Und weil er – besonders für die Hochschule Düsseldorf auch heute noch wichtig ist.

Namen-Lesen gegen das Vergessen

Bericht: Lea Rottika | Thema: Vor über 70 Jahren fand er statt – der Holocaust. In Düsseldorf hat diese Woche eine Gedenkveranstaltung stattgefunden.

Bye Bye Telegram

Bericht: Laura Seithümmer | Thema: Ein russisches Gericht hat den Messanger-Dienst Telegram gesperrt. Die Verantwortlichen hatten sich geweigert, Daten an den russischen Inlandsgeheimdienst weiterzugeben.

Die rushhour – immer montags und freitags von 16 – 18 Uhr!