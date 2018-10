rushhour am freitag / 12. oktober

Die erste Woche der Vorlesungszeit an der Heine-Uni ist zu Ende. Wir haben einen Blick zurückgeworfen auf die „Kritische Einführungswoche“ der Liste Die Linke.SDS. Wir haben auch über eine Aktion gegen Rassismus an der Hochschule gesprochen. Und dann gab da auch Probleme mit richtigen „Leseratten“. Das alles in der rushhour mit Tobias Schlemper.

Kritische Einführung

Interview von Tobias Schlemper mit Robin Bitter (Die Linke.SDS) | Thema: Die Linke.SDS hat die erste Vorlesungswoche an der Heine-Uni genutzt und eine „Kritische Einführungswoche“ veranstaltet. Wir haben gefragt, was dahinter steckt und wie zufrieden sie mit den Ergebnissen sind.

Das jährliche Festival der HSD gegen Rassismus und für Inklusion

Bericht: Cate Thrainsson | Thema: An der Hochschule Düsseldorf hat diese Woche das Festival „contre le racisme“ stattgefunden. Über das Programm und woher die Idee für das Festival stammt, haben wir uns für euch informiert.

Leseratten der anderen Art

Bericht: Cate Thrainsson | Thema: Die Uni-Bibliothek in Stuttgart hatte neulich ein paar unwillkommene Gäste. Wie tatsächliche Ratten in das Gebäude gelangt sind und wie die ULB in Düsseldorf sich schützt, hört ihr hier.

