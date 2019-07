rushhour am freitag / 12. juli

Laut einer Studie könnte es in knapp 30 Jahren in Paris so warm sein wie heute in Barcelona. Wir haben uns die Studie angeschaut. Und die Band Lime Cordiale tritt am Montag in Köln auf. Wir haben für euch ihre Musik ausgecheckt. Das alles in der rushhour mit Barbara Beer.

We come from a land down under

Beitrag: Sonka Hinders | Thema: Die australische Newcomer-Band Lime Cordiale feiert mit ihrer ersten Europa-Tour auch Premiere in Deutschland. Am Montag sind sie mit ihrem Indie-Sound in Köln zu Gast.

Hot town, summer in the city

Beitrag: Tobias Schlemper | Thema: Schweizer Forschende haben in einer Studie das Klima in Großstädten für das Jahr 2050 berechnet. Demnach könnte es in vielen Städten deutlich wärmer werden als bisher.

Bio isst für mich Abfall

Moderation: Barbara Beer | Thema: Studierende der TU Karlsruhe versuchen, mithilfe von Grünalgen Plastik zu recyclen. Dafür wollen die Studis Algen genetisch so verändert, dass sie Plastik zersetzen können.

Die rushhour – immer freitags von 16 bis 18 Uhr!