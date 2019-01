rushhour am freitag / 11. januar

Frohes neues Jahr wünscht das rushhour-Team!

In der ersten Ausgabe 2019 beschäftigen wir uns unter anderem mit Äpfeln, den Wochen der Studienorienterung und Fortuna-Coach Friedhelm Funkel.

Ab 16 Uhr mit Tobias Schlemper am Mikrofon!

Wochen der Studienortientierung an der HHU

Interview: Tobias Schlemper mit Kathrin Wegner vom Studierenden-Service-Center I Thema: Am Montag, den 14. Januar, starten an der Heine-Uni die Wochen der Studienorientierung. Diese richten sich an alle Studieninteressierten und Schülerinnen und Schüler. Kathrin Wegner stellt bei uns das Programm vor.

http://hochschulradio.de/wordpress/wp-content/uploads/2019/01/Interview_SSC.mp3

Macht die Fortuna Schluss mit Friedhelm?

Beitrag: Anni Stosberg I Thema: Das Trainingslager der Fortuna in Marbella geht mit dicker Luft zuende. Grund: Der Vertrag von Friedhelm Funkel läuft im Sommer aus und die Vereinsführung will den Vertrag noch nicht verlängern, sondern den Rückrundenstart abwarten. Funkel ist enttäuscht, die Stimmung im Keller.

Der Tag des deutschen Apfels

Beitrag: Cate Thrainsson I Thema: Zum Tag des deutschen Apfels haben wir einige wissenswerte und smalltalktaugliche Fakten zusammengetragen.

Beitrag: Cate Thrainsson I Thema: Danke sagen sollten wir sowieso mal öfter. Warum also nicht mal dem deutschen Apfel – wenn nicht heute, wann dann?

Die rushhour – immer freitags von 16 bis 18 Uhr!