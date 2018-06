rushhour am freitag / 1. juni

Neu ist immer besser? – Neue Gesetze und Regelungen treten in Kraft und es gibt eine neue Regierung in Italien. Nur das Wetter bringt seit Anfang der Woche Unwetter. Das alles in der rushhour mit Ann-Christin Stosberg.

Geglückte Regierungsbildung

Beitrag: Laura Seithümmer | Thema: Italien hat eine neue Regierung. Neuer Ministerpräsident ist Guiseppe Conte, der einer Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und Lega vorsteht, die schon vor Regierungsantritt für reichlich Diskussionen sorgt.

Alles neu macht der Juni

Beitrag: Marina Peters | Thema: Public viewing während der WM, erste Dieselverbote in Hamburg – im Juni treten einige Gesetzesänderungen in Kraft.

Vom Regen in die Traufe

Beitrag: Alexander Hölken | Thema: Seit Dienstag regnet es fast jeden Tag in Strömen. Wir haben uns mal umgehört, wie man sich am besten auf die Regenmassen vorbereitet.

