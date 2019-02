rushhour am freitag / 1. februar

Am letzten Tag der Vorslesungszeit dreht sich bei uns alles um Kunst, Musik und Film: an der Hochschule Düsseldorf gibt es heute und morgen eine Ausstellung, und im Campuskino an der Heine-Uni konnten Studierende gestern den Klassiker Fight Club sehen – die rushhour mit Tobias Schlemper.

„Entertainment’s what the world needs to keep turning around“

Interview von Sonka Hinders mit Jinte Deprez (Sänger und Gitarrist von Balthazar) | Thema: Nach fast vier Jahren ist die belgische Indie-Band Balthazar mit ihrem vierten Album „Fever“ zurück. Im Interview berichten sie, wie die lange Pause die Band und ihre neue Musik beeinflusst hat.

Im Wandel der Stoffe

Interview von Tobias Schlemper mit Thomas Wirtz (Dozent Kommunikationsdesign an der HSD) | Thema: Heute eröffnet an der Hochschule eine Ausstellung unter dem Titel „Im Wandel der Stoffe“. Ausgestellt werden Werke von Studierenden der Hochschule Düsseldorf.

Fight Club an der Heine-Uni

Beitrag: Cate Thrainsson | Thema: Kino ist teuer? Das muss nicht sein. An der Heine-Uni gibt es speziell für Mitglieder der Hochschule das Campuskino. Da werden unter anderem Klassiker wie Fight Club im Originalton gezeigt.

