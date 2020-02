rushhour am donnerstag / 6. februar

US-Vorwahlen, Ziele der HHU-Rektorin und Impressionen von der Kunstakademie – die rushhour am donnerstag mit Tobias Schlemper

Sorge um den Coronavirus

Interview von Tobias Schlemper mit Prof. Jörg Timm (Direktor der Virologe an der Uniklinik Düsseldorf) | Thema: Auch in Deutschland gibt es mittlerweile Fälle vom Coronavirus. Aber ist er überhaupt so gefährlich wie er teils dargestellt wird? Gerade im Vergleich zur jährlichen Grippewelle. Wir haben dazu einen Mediziner der Düsseldorf Uniklinik befragt und auch die Vorbereitungen in Düsseldorf gecheckt.

„Wählen sie Pleiten, Pech und Pannen!“

Bericht: Dennis Rettberg | Thema: In dieser Woche hat die demokratische Partei in den USA ihre Vorwahlen gestartet – begleitet von vielen technischen Pannen. Erst heute sind fast alle Ergebnisse bekannt geworden. Warum sind solche Vorwahlen, aber überhaupt so wichtig?

Der Blick in die HHU-Glaskugel

Bericht: Janik Happ | Thema: HHU-Rektorin Anja Steinbeck wurde vor wenigen Monaten frisch in eine zweite Amtszeit gewählt und hat damit mehr Planungssicherheit. In unserem Talkformat sprechstunde haben wir deshalb mit ihr auch über ihre künftigen Ziele an der Heine-Universität gesprochen

Kunst zum Anfassen

Bericht: Carina Blumenroth | Thema: An der Kunstakademie hat diese Woche der Rundgang neuer studentischer Kunstwerke stattgefunden. Wir waren für euch dabei und haben mit den Künstlerinnen und Künstlern gesprochen.