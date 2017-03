rushhour am donnerstag / 30. märz

Am 30.03.2017 ist der amerikanische „National Take a Walk in the Park Day„. Wir haben den Spaziergang im Park, gegen einen Spaziergang durch die Sendung eingetauscht. Dabei haben wir sogar Geburtstag gefeiert – die rushhour mit Laura Seithümmer und Lena Bauer.

Happy Birthday Kom(m)ödchen

Bericht: Hanna Makowka I Thema: Das Kom(m)ödchen ist 70 geworden. Wir haben darüber gesprochen ob bzw. wie gefeiert wird und auch einen Blick auf die Vergangenheit geworfen.

Schottland und Unabhängigkeit

Bericht: Laura Seithümmer I Thema: Großbritannien tritt aus der EU aus und Schottland möchte in der EU bleiben. Deßhalb hat das schottische Parlament in Edinburgh am Dienstag beschloss, dass es eine neue Volksabstimmung zur Unabhängigkeit von GB geben wird.

Parkspaziergang

Bericht: Hanna Makowka I Thema: Am 30.03.2017 ist der amerikanische „National Take a Walk in the Park Day“. Hanna Makowka hat aus dem Anlass einen Brief an „den Park“ geschrieben.

die rushhour – immer montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr!