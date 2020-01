rushhour am donnerstag / 30. januar

Augenscheinlich ist diese Woche ein Finale erreicht – das Ende der Vorlesungsfreien Zeit an der Heinrich-Heine Universität. Wie gehen wir damit um? Das war ein Thema in der rushhour am Donnerstag – mit Dennis Rettberg

Super Bowl – Die Facts zum Mitreden

Bericht: Dennis Rettberg | Thema: Zum Super Bowl, dem Finale der American Football Liga NFL, am Sonntag, kommen immer wieder auch Menschen hinzu, die sich für Football eigentlich gar nicht interessieren. Deshalb haben wir die zentralen Themen des Spiels nochmal zusammen gefasst, damit beim Spiel alle mitreden können!

Die Arbeit nach dem Semester

Gespräch zwischen Dennis Rettberg, Tobias Schlemper und Tim Neumann | Thema: Mit dem Ende der Vorlesungzeit naht augenscheinlich auch die freie Zeit zum Entspannen. Oft wird die aber durch Hausarbeiten und Klausuren durchkreuzt. Welche Ziele sind also sinnvoll? Darüber hat das Team der rushhour diskutiert.