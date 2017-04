rushhour am donnerstag / 13. april

Dieses Wochenende ist Ostern – aber es gibt noch viele andere Themen, die hwutw wichtig sind: Am Sonntag ist das Referendum in der Türkei. Wir haben mit einem Studenten gesprchen, der seit einem Jahr in Istanbul studiert. Außerdem haben wir über die Summeruniversitys von AEGEE gesprochen. DAs alles und viel mehr in der rushhour mit Laura Seithümmer und Julia Rieger!

Im Sommer noch nicht vor?

Interview von Laura Seithümmer mit Jonathan Lessing | Thema: Die Studierendenorganisation AEGEE veranstaltet im Sommer Summer-Universitys. Was man da machen kann, hört ihr hier.

„Die Angst ist groß. dass es mit Ja ausgeht!“

Interview von Laura Seithümmer mit Sven Westermann | Thema: Am Sonntag steht in der Türkei das umstrittene Referendum an. Wir haben mit einem Studenten gesprochen, er seit einem Jahr in der Türkei studiert und ihn nach der Stimmung unter den Studis gefragt.

Geometrische Kunst

Bericht: Carina Blumenroth | Thema: Im Museum Kunstpalast hier in Düsseldorf wird heute die Ausstellung „Beauty is a rare thing“ eröffnet. Wir haben vorab schon einmal reingeschaut und mit dem Direktor gesprochen.

Indie-Pop in Köln

Bericht: Julia Rieger | Thema: Gestern war die Singer-Songwriterin LP in Köln zu Gast. Warum sie ein Tipp für alle Indie-FAns ist, könnt ihr hier nachhören.

Besondere Eier

Bericht: Lena Bauer | Thema: Brüderküken-Eier und Herzbuben-Eier, die gibt´s jetzt neu in einigen Supermärkten. Dahinter verbirgt sich ein Einsatz gegen das Kükenschreddern.

