rushhour am dienstag / 28. januar

Faire Mode für alle, Akustik-Pop in Düsseldorf und Dopamin-Fasten für einen klaren Kopf – um diese Themen geht es in der rushhour mit Carina Blumenroth.

Slow Fashion

Interview von Carina Blumenroth mit Prof. Rudolf Voller (Kompetenzzentrum für Ethik und Nachhaltigkeit, Hochschule Niederrhein) | Thema: Sozial und nachhaltig Einkaufen – diese Dinge werden in unserer Gesellschaft immer wichtiger. Auch in der Modewelt gewinnen solche Dinge immer mehr an Bedeutung – Stichwort Slow Fashion.







Studi macht Akustikpop

Interview von Carina Blumenroth mit Julika Elizabeth | Thema: Nachdenklich und philosophisch – so beschreibt Julika Elisabeth ihre eigene Musik. Die Singer-Songwriterin macht angenehmen Akustikpop und erzählt aus ihrem Leben.

Dopamin-Fasten

Bericht: Adrian Osborne | Thema: Dopamin ist der Botenstoff schlechthin. Er löst Glücksgefühle aus und sorgt dafür, dass wir uns gut fühlen. Doch zu viel Dopamin verursacht Stress. Dopamin-Fasten soll helfen.

Schlafmangel

Bericht: Isabel Arbert | Thema: Immer mehr Menschen leiden unter Schlafmangel. Die Gründe sind Stress und zu viel Arbeit. Doch eine geruhsame Nacht ist wichtig für unser Gehirn, da es neue Kontakte zwischen Nervenzellen knüpft und sich neu erfindet.

die rushhour immer dienstags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr