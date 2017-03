rushhour am dienstag / 14. märz

Fußball, Schnitzel und Instagramm – diese und weitere Themen in der rushhour mit Tim Neumann und Maximilian Rieger.

Studierendenwerk reduziert Tutorinnen und Tutoren

Interview von Tim Neumann mit Charlotte Ballke (studentisches Mitglied im Verwaltungsrat des Studierendenwerks) | Thema: Ab April soll es weniger Tutorinnen und Tutoren in den Wohnheimen geben.

In Cinema We Meet

Interview von Tim Neumann mit Veronika Frater (Mitglied von „In Cinema We Meet“) | Thema: Am Freitag zeigt „In Cinema We Meet“ eine Video-installation bei Cheers for Fears Festival im FFT.

Pulse of Europe

Interview von Maximilian Rieger mit Dr. Hansjörg Schmitt (Pulse of Europe) | Thema: Auch in Düsseldorf haben sich Menschen am Burgplatz Menschen getroffen, die für Europa demonstrieren.

Lotte gegen Dortmund in Osnabrück

Bericht: Judith Mellon | Thema: Nach der Spielabsage vor zwei Wochen treten Dortmund und Lotte heute im Viertelfinale des DFB-Pokals gegeneinander an.

Schni-Blo-Tag

Kommentar: Phoebe Köster | Thema: Frauen sollen sich heute um Schnitzel (Schni) und Blowjobs (Blo) sorgen.

Rückgabe des Freundschaftspreis

Bericht: Miriam Forys | Thema: Marieluise Beck hat den deutsch-türkischen Freundschaftspreis zurückgegeben. Vor zwölf Jahren hatte sie ihn von Präsident Erdogan bekommen.

Hack auf Instagram

Kommentar: Florian Pustlauk | Thema: User von gehackten Instagram-Account haben ein Problem: Der Support funktioniert nicht. Die Accounts werden nicht gelöscht – außer es werden pornografische Inhalte hochgeladen.

