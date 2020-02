rushhour am dienstag / 11. februar





Wir schauen auf den Rundgang der Kunstakademie zuürck und sprechen darüber, was Absolvierende eigentlich nach dem Ende des Kunststudiums so machen. Das alles in der rushhour mit Saskia Schlesinger.

künstlerisch unterwegs

Beitrag: Carina Blumenroth | Thema: Letzte Woche fand der Rundgang der Kunstakademie in Düsseldorf statt. Das ist nicht nur ein wichtiger Schritt in die Öffentlichkeit, sondern auch ein wesentlicher Bestandteil für jüngere Studierende.

Interview von Saskia Schlesinger mit Marco Biermann (Absolvent der Kunstakademie) | Thema: Tomas Kleiner und Marco Biermann sind mit einer Installation im K21 zu sehen. Da geht es um Luftmatratzen und Strömungen. Wir haben über die Hintergründe gesprochen.

die rushhour – heute von 15 bis 17 Uhr.