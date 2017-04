rushhour am dienstag / 04. April

Wir haben heute ein kleines bisschen geflunkert, denn der 04 April ist der Tag der Lügen. Wir haben auch über ein Buch gesprochen, dass am und um den 04.04.1984 spielt. Außerdem haben wir die Erstis – an der Robert Schumann Hochschule – begrüßt und über College-Basketball gesprochen – die rushhour mit Florian Pustlauk und Carina Blumenroth.

Robert Schumann Hochschule Ersti-Begrüßung

Bericht: Maximillian Rieger und Anna Bak I Thema: An der Robert Schumann Hochschule wurden heute die neuen Erstsemester-Studierenden begrüßt. In einer einstündigen Veranstaltung begrüßte der Rektor Raimund Wippermann die Studierenden und Dozierenden der Robert Schumann Hochschule.

Neuer Studiengang Taxation

Interview: Florian Pustlauk I Thema: An der Hochschule Düsseldorf soll es ab dem Wintersemester 2017/2018 den neuen Studiengang Taxation geben. Wir haben mit Studiengangsleiter Professor Rainer Jurowsky gesprochen

Lügen

Bericht: Andrea Santrau I Thema: Der 04.04.2017 ist der Tag der Lügen. Wir haben uns mal etwas genauer mit dem Thema Lügen beschäftigt.

1984 kehrt zurück

Bericht: Lena Bauer I Thema: Am und um den 04.04.1984 spielt das Buch 1984. Das Buch ist jetzt wieder in den Bestsellerlisten, weil es in einem aktuellen Kontext steht.

Designated Survivor

Bericht: Andrea Santrau I Thema: „Designated Survivor“ ist eigentlich eine Serie. Die Serie hat aber einen wahren Kern, denn einen „Designated Survivor“ gibt es in Amerika wirklich.

March Madness

Bericht: Florian Pustlauk I Thema: Im Finale um die US-amerikanische Meisterschaft im College Basketball standen sich die North Carolina Tar Heels und die Gonzaga Bulldogs gegenüber.

