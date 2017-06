rush hour am mittwoch / 28. juni

Heute vor fast 50 Jahren gab es Unruhen in New York. Und zwar im Stonewall Inn in der Christopher Street. In der Rushhour haben wir heute unter anderem daran erinnert.

Freitag kommt die #ehefueralle

Bericht: Alex Weiss | Thema: Die Nachrichten überschlagen sich. Die Essenz: Freitag kommt die Eheöffnung

Unruhen im Stonewall Inn

Bericht: Alex Weiss | Thema: Wir erinnern an das Stonewall Inn

Merkel hat mir die #ehefueralle zerstört

Kommentar: Niklas Fortmann | Thema: Die #ehefueralle mit schlechtem Beigeschmack