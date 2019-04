richtig nachhaltig



Wir haben nur eine Umwelt und die wird gerade mit Füßen getreten. Im Sinne der Friday for Future-Bewegung hat sich da ein bisschen was getan. Die Schwedin Greta Thunberg hat es angestoßen – jetzt macht die ganze Welt mit. Aber nicht nur da ist erkennbar, dass es eben dieses Umdenken gegeben hat.

Es gibt viele Anknüpfungspunkte. Zum Beispiel nachhaltige Mode, Lebensmittel, Rezepte oder sogar die Forschung. Alles für unsere Umwelt.

Die Nachhaltigkeit wird in dieser Woche unser Thema sein. Auf den Kanälen von CampusTV und hochschulradio düsseldorf bekommt ihr was auf die Augen und auf die Ohren!

Alle Themen im insider auf der [97.1]

Die Clips zur Nachhaltigkeit findet ihr hier.

FairTrade-Uni

Umfrage: Kati Meyer | Thema: Die Heine Uni ist eine Fair Trade Uni – doch wie affin für die Nachhaltigkeit sind die Studis der Heine Uni? Da gehen die Meinungen auseinander von „auf jeden Fall“ bis „ne, zu teuer“ ist alles dabei.

Mode aus Plastik

Interview von Saskia Schlesinger mit Florian Möneke (Surfshirt) | Thema: Mode aus Holz oder alten Plastikflaschen. Geht nicht? Doch geht! Nachhaltige Mode ist gerade im Kommen und eine Nische, die auch für Studierende interessant sein kann.

Fridays for Future

Interview: Tim Neumann mit Lukas Mielczarek |Thema: Immer freitags demonstriert Fridays For Future in Düsseldorf für eine andere Klimapolitik. Lukas Mielczarek von FFF Düsseldorf hat uns erklärt, was sie bisher erreicht haben – und was auch nicht.

Ab in den Urlaub – aber nachhaltig

Bericht: Delband Nabizadeh | Thema: Nicht nur im Alltag, sondern auch im Urlaub ist Nachhaltigkeit wichtig, denn nachhaltiges Leben ist auch im Urlaub möglich.

Mülltrennung – Wer die Wahl hat, hat die Qual…

Bericht: Paula Blaschke | Thema: Mülltrennung ist wichtig für die Umwelt. In Deutschland wid der Müll in fünf Kategorien getrennt. Da weiß man manchmal gar nicht so genau, was in welche Mülltonne kommt…

Bio ist nicht gleich bio



Bericht: Yvette Schröder | Thema: Gefühlt hat heutzutage jedes Produkt im Supermarkt ein Bio-Siegel. Es stehen allerdings nicht alle Siegel automatisch für eine gute Bio-Qualität.



Zero Waste im Badezimmer

Beitrag: Lea Rokitta | Thema: Rasierhobel statt Rasierer, sowie Bambuszahnbürsten und Shampoos und Bodylotions in fester Form. Umweltfreundliche Pflege geht ganz unkompliziert und schon auf lange Sicht in den Geldbeutel.

Fashion Revolution Week

Moderation: Theresa Schültken | Thema: Am 24.04.2013 ist die Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch eingestürzt – seitdem gibt es Forderungen danach, die Arbeitsbedingungen in der Modeindustrie zu verbessern. Darauf macht auch in diesem Jahr die Fashion Revolution Week aufmerksam.

Pflanzenmilch selbstgemacht

Beitrag: Lea Rokitta | Thema: Milchalternativen sind nicht nur gesund, sondern auch sehr einfach und kostengünstig zum selber herstellen.

Rhein Clean-Up

Beitrag: Lea Rokitta |Thema: Einmal im Monat versammeln sich Leute in Oberkassel, um den Rhein auf Vordermann zu bringen. Der Clean Up sorgt dafür, dass der Müll nicht ins Wasser gerät und dadurch u.a. zur Gefahr für Lebewesen wird.