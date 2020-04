reimemonster







Happy Birthday, reimemonster!



Zwei Jahre gibts jetzt schon Freitagabend HipHop- und Raptracks auf die Ohren.



Das feiern wir mit einer Playlist voller Tracks, die in der aktuellen Zeit mit Unmengen Releases und neuer Musik untergehen:

Old School, straight outta US in euer Radio!



Die Throwback-Geburtstagsparty hört ihr wie gewohnt um 18 Uhr mit Anni Stosberg – natürlich auf der [97.1] und im Stream!

Playlist

The Sugarhill Gang – Rapper’s Delight Notorious B.I.G. – Juicy N.W.A. – Straight Outta Compton Nas feat. Lauryn Hill – If I ruled the world Warren G. feat. Nate Dogg – Regulate A Tribe Called Quest – Can I kick it? Method Man feat. Redman – Da Rockwilder 2 Pac feat. Dr. Dre – California Love Grandmaster Flash feat. The Forious Five – The Message Gang Starr – Full Clip Naughty by nature – Hip Hop Hooray Coolio feat. L.V. – Gangsta’s Paradise Run DMC – It’s tricky Mobb Deep – Quiet Storm Jay-Z – Hard Knock Life

reimemonster – immer freitags ab 18 Uhr auf der [97.1]!