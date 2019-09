reimemonster am freitag / 6. september

Bumm – das war das Beben, das Nicki Minaj mit nur einem Tweet ausgelöst hat. Bye Karriere, hallo Family?

Während die einen Fans den vermeintlichen Rückzug der Grand Dame of HipHop verkraften muss, müssen sich wieder andere in Geduld üben und fiebern den neuen Platten von Trettmann und Joey Bargeld entgegen. Letzterer hat mit Anni Stosberg vorab am Telefon über das Debütalbum, die Promophase und Lieblingssongs gesprochen.

Das alles ab 18 Uhr bei reimemonster auf der [97.1].

Interview mit Joey Bargeld

Teil 1

Teil 2

Playlist

Nicki Minaj – Pills n Potion Kierra Luv – Automatic JPEGMAFIA – Jesus forgive me, I’m a Thot Kelvyn Colt – Savage Joey Bargeld – Dancing Shoes Thaiboy Digital – Nervous Marteria – Kids (2 Finger an den Kopf) Kyle feat. Wiz Khalifa – Moment Trettmann feat. Gzuz – Knöcheltief GNAR – Cabbage Capo feat. Nimo – Lambo Diablo GT Iann Diors – Pouring Credibil feat. MoTrip – Was du nicht siehst Young Thug feat. J. Cole + Travis Scott – The London

