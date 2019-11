reimemonster am freitag / 29. november

Was der Deutschrapszene der Abschied von RAF Camora ist, ist dem Fan des Westcoast-Rap das Goodbye von The Game.

Der Rapper hat mit „Born 2 Rap“ nun seine vorerst letzte Platte rausgehauen.

Wir hören da ein paar mal rein, aber auch in neues aus Deutschland, Nigeria und Finnland!

Wie immer ab 18 Uhr mit Anni Stosberg auf der [97.1]!

Playlist

The Game feat. Nipsey Hussle – Welcome Home YAEL – Narben Trippie Redd feat JUICE WRLD + YNW Melly – Kiss View – Bury me The Game feat. Ed Sheeran – Roadside Estikay feat. Samy Deluxe – Lächeln nie verloren Mr Eazi feat. Tyga – Tony Montana Iann Dior feat. Travis Barker – Darside Rocye da 5’9“ feat. T.I. + Sy Ari Da Kid, White Gold, Cyhi The Prynce – Black Savage The Game feat. Anderson.Paak – Stainless Kelvyn Colt – Mile away A Boogie wit da Hoodie feat. Lil Uzi Vert – Reply Fero 47 – 47 Vince Staples feat. 6lack + Mereba – Yo love The Game – Born 2 Rap

