reimemonster am freitag / 10. januar

Neues Jahr, neue Musik – die gibt es auf jeden Fall auch in der ersten Ausgabe 2020.

Wir warten auf das Solo-Album „Golem“ von Tarek KIZ und sind gespannt, ob US-Rapper Lil Uzi Vert mit seinem „Futsal Shuffle 2020“ einen neuen Tanztrend etablieren kann.



Außerdem haben wir in der ersten Folge schon die ersten Studiogäste des Jahres: Die Rapper Perry Modus, M.Tassilo, Produzent Mpolo und DJ Keule der Düsseldorfer Rap-Kombo Modusteam sind zu Gast und sprechen über ihr Standing in der Szene, ihre Band-Doku und das, was in diesem Jahr so ansteht.

Das alles hört ihr ab 18 Uhr mit Anni Stosberg auf der [97.1]!

Interview mit Modusteam

Teil 1

Teil 2

Playlist

Tarek KIZ – Nach wie vor Lil Uzi Vert – Futsal Shuffle 2020 Roddy Rich feat. Gunna – Start wit me Modusteam – Miami Vice Modusteam – 3mm Denzel Curry – Speedboat (Remix) 070 Shake – Under the moon Mischkonsum – 2017 Stormzy – Vossi Bop Alligatoah – Lungenflügel

reimemonster – immer freitags ab 18 Uhr auf der [97.1]!