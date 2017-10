Praktikum im Frühjahr 2018

Lust auf Radio? Willst Du Interviews führen, eigene Beiträge erstellen und live im Studio die Nachrichten lesen?

Dann mach ein Praktikum bei hochschulradio düsseldorf!

Wir bieten auch in der kommenden vorlesungsfreien Zeit (Februar bis April 2018) wieder Praktika für Interessierte an. Das Praktikum dauert mindestens fünf Wochen.

Während des Praktikums arbeitest Du montags bis freitags von 07 – 15 Uhr im Team des „insider“, unserem vierstündigen Live-Magazin am Vormittag, mit.

Vor Beginn des Praktikums laden wir Dich zu einem Schnuppertag bei uns ein. So dass Du entscheiden kannst, ob so ein Praktikum überhaupt etwas für Dich ist. Zusätzlich bringen wir Dir in einem eintägigen Schnupperkurs die Basics nahe. Weitere Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, jedoch wird der sichere Umgang mit der deutschen Sprache vorausgesetzt.

Wenn Du Interesse hast, dann kannst Du Dich ab sofort formlos per Mail unter dem Betreff „Praktikumsbewerbung“ an unseren Vorstand info@hochschulradio.de wenden. Wir laden Dich dann zu einem kurzen Gespräch ein.

Und dann stehst du vielleicht bald schon im Studio, wenn das rote „On-Air“-Licht angeht!