politur am donnertag | 25. januar

Ein Jahr Donald Trump – was hat sich getan? An der Heine-Uni hat der Neujahrsempfang stattgefunden und das deutsch-türkische Verhältnis ist in allen Medien – und in der politur mit Laura Seithümmer.

Studiengebühren für EU-AusländerInnen

Interview: Laura Seithümmer mit Tobias Löffler und Igor Fittgen | Thema: Studiengebühren für Nicht-EU-AusländerInnen, dazu gab es im letzten Jahr schon eine Gegendemonstration in Düsseldorf. Damals hat die Fachschaft Physik den Heine-AStA dazu aufgefordert, sich dazu zu äußern. Jetzt wollen Sie ihre Aufforderung wiederholen.

1 Jahr Donald Trump

Interview: Dennis Rettberg mit Dr. Tobias Endler | Thema: Donald Trump ist mittlerweile ein Jahr im Amt. Ein Zwischenfazit.

Neujahrsempfang an der Heine-Uni

Beitrag: Tim Neumann | Thema: Gestern hat die Rektorin der Heine Uni zum Neujahrsempfang eingeladen. Ein wichtiger Punkt ist für sie die Digitalisierung.

Halbzeit für Rektorin Anja Steinbeck

Beitrag: Tim Neumann | Thema: Es ist Halbzeit: seit 2014 ist Rektrin Anja Steinbeck im Amt. Bis 2020 bleibt sie noch.

Deutschland und die Türkei

Interview: Cigdem Ünlü mit Dr. Mahir Tokatli | Thema: Seit einiger Zeit kriselt es in der Beziehung zwischen der Türkei und Deutschland. Wieso brauchen sich die beiden Länder und wie sieht die Zukunft der bilateralen Beziehung aus?

Kommentar von Cigdem Ünlü zur Deutsch-Türkischen Beziehung