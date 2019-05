In zwei Wochen wird an der Heine-Uni ein neues Studierendenparlament gewählt. Ob die aktuelle AStA-Vorsitzende Ronja Immelmann das Amt dann nochmal übernehmen kann bzw. wird, muss sich dann zeigen. Wir haben mit ihr in ihrer vielleicht vorletzten Woche im Amt gesprochen. In der Stadt hingegen hat sich in den vergangen Wochen mit den Umweltspuren viel für die Fahrradfahrer und -fahrerinnen getan – die Themen in der politur mit Theresa Schültken.