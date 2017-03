politur am donnerstag / 9. märz

Deutsch-türkische Beziehungskrise, Gedenken an die Deportationen vom Campus Derendorf und das mögliche elektronische Wahlverzeichnis an der Heine-Uni- diese und weitere Themen in der politur mit Tim Neumann.

Beziehungskrise zwischen Ankara und Berlin

Bericht: Laura Seithümmer | Thema: Das Verhältnis zwischen der Türkei und Deutschland ist angespannt. Wir fassen die „Missverständnisse“ zwischen den beiden Staaten zusammen.

Merkel-Looks

Bericht: Tim Neumann | Thema: Ein neuer Instagramm-Account zeigt die Outfits von Angela Merkel und bietet dabei einen besonderen Service.

Alter Schlachthof

Interview von Maxmilian Rieger mit Dr. Joachim Schröder (Präsidiumsbeauftragter für die Gedenkstätte) | Thema: Seit einem Jahr wird auf dem Cmapus Derendorf an deportierte Juden erinnert. Wir blicken auf das erste Jahr der Gedenkstätte zurück.

Elektronisches Wählendenverzeichnis

Interview von Maximilian Rieger mit Fabian Koglin (Ex-Wahlleiter der SP-Wahl an der Heine-Uni) | Thema: Um die nächste SP-Wahl sicherer und unmanipulierbar zu machen, soll es eine elektronisches Wahlverzeichnis geben. Es fehlen Menschen, die das programmieren.

Im Februar 2016 waren wir auch bei der ersten Führung durch die Gedenkstätte dabei.

Quo vadis, Europa?

Bericht: Tim Neumann | Thema: EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker möchte eine Diskussion über die Zukunft der europäischen Union anstoßen.

Feminismus vs. nackte Brüste

Kommentar: Phoebe Köster | Thema: Schauspielerin und Feministin Emma Watson steht in der Kritik, weil auf einem Foto ein Teil ihrer Brust zu sehen ist. Eine absurde Diskussion.

