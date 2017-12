politur am donnerstag | 7. november

Trump erkennt Jerusalem als Hauptstadt Israels an, an der Heine-Uni hat Dr. Kurt Bock seinen ersten Gastvortrag gehalten und die kritische Woche an der Heine-Uni hat stattgefunden – die Themen in der politur mit Laura Seithümmer.

Intifada die 3.?

Moderation: Laura Seithümmer | Thema: Trump erkennt Jerusalem als israelische Hauptstadt an und die Welt zittert.

Die Lage der Chemie

Beitrag: Laura Seithümmer | Thema: Dr. Kurt Bock, BASF-Vorsitzender, hat seinen ersten Vortag an der Heine-Uni gehalten.

Kritische Woche an der HHU

Interview: Laura Seithümmer mit Martin Wähler | Thema: An 3 Tagen informiert die Linke.SDS über akuelle politische Themen und diskutiert mit den Studis.

Teil 1

Teil 2