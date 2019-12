politur am donnerstag / 5. Dezember

Bei uns geht es heute um Klima. Das Europäische Parlament hat letzte Woche den Klimanotstand ausgerufen und in Madrid findet gerade die 25. Weltklimakonferenz statt. Außerdem betrachten wir die Fridays for Future Bewegung aus wissenschaftlicher Perspektive. Das und mehr in der politur mit Laura Seithümmer.

Klimastreik? Ja, da bin ich mit dabei!

Interview von Tim Neumann mit Dr. Anna Soßdorf | Thema: Wie schafft es Fridays for Future, so viele Menschen auf die Straße zu bekommen? Dr. Anna Soßdorf erforscht an der Heinrich-Heine-Universität die politische Partizipation von Jugendlichen.

„There is something going on“

Interview von Carina Blumenroth mit Constantin Treuleben | Thema: Constantin Treuleben hat ein Auslandssemester in Hongkong gemacht und die Demonstrationen dort miterlebt. Wie fühlt sich das an?

Teil 1

Teil 2

Klimanotstand für die ganze EU

Beitrag: Lena Harjes | Thema: Das Europäische Parlament hat letzte Woche mit großer Mehrheit den Klimanotstand ausgerufen. Was bedeutet das konkret?

Im Kampf gegen den Klimawandel: 25. Weltklimakonferenz in Madrid

Beitrag: Janik Happ | Thema: In Madrid findet gerade die 25. Weltklimakonferenz statt. Vor allem Ursula von der Leyen rief als neue Präsidentin der Europäischen Kommission zu schnellem Handeln auf.