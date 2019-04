Auch im neuen Semester ist das Thema Hochschulgesetz im Gespräch. Am Mittwoch fand parallel zur Anhörung im Landtag eine Demonstration statt. Außerdem beginnt Die Linke.SDS die Woche mit ihrer kritischen Einführungswoche, die NATO feiert Geburtstag, der Bundestag verhandelt über das Bafög und wir klären was europäische Öffentlichkeit ist – das alles in der politur mit Laura Seithümmer.