politur am donnerstag / 30. januar

Der Austritt des Vereinten Königreichs aus der Europäischen Union wird jetzt Realität. Wir haben die „Brexit-Ereignisse“ zusammengefasst und mit Dr. Lucy Kinski – sie forscht zu Europa – über das Thema gesprochen. Außerdem: Haben wir mit Esther Bejarano über das Gedenken an die Shoa gesprochen. Die Shoa ist das hebräische Wort für den Völkermord der Nazis an den jüdischen Menschen. – in der Politur mit Tim Neumann.

75 Jahre nach Auschwitz

Interview mit Tim Neumann mit Esther Bejarano (Sängerin und Autorin) | Thema: Mit 95 Jahren erklärt die Auschwitz-Überlebende, wie das Gedenken an die Shoa aufrecht gehalten werden soll.

Brexit – und jetzt?

Interview von Tim Neumann mit Dr. Lucy Kinski (Politikwissenschaftlerin an der Heine-Uni) | Thema: Großbritannien tritt aus der EU aus – die politischen Beziehungen werden sich so schnell nicht ändern.

Brexit – was bisher geschah

Bericht: Maya Gedaomski | Thema: Seit 2016 beschäftigt uns der Brexit – zum tatsächlichen Austritt schauen wir auf die wichtigen Meilensteine zurück.

Klaus Maria wer?

Moderation: Tim Neumann | Thema: Der neue Heine-Gastprofessor steht fest. Viele Studis müssen ihn wohl noch kennenlernen…

die politur – immer donnerstags ab 18 Uhr!