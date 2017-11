politur am donnerstag / 23. november

Was kommt statt Jamaika? Die Frage bewegt Deutschland, seit die Sondierungsgespräche am Wochenende gescheitert sind. Außerdem wurde gestern Abend der Gründerpreis NRW verliehen und die Studierenden der Universität Leipzig protestieren weiter gegen einen Professor, dem sie Rassismus vorwerfen. Das alles in der politur mit Laura Seithümmer.

Nein zu Rassismus!

Interview: Laura Seithümmer mit Andreas Brauneis | Thema: „“soll der Professor gesagt haben. Jetzt reagiert die Studierendenschaft der Leipziger Uni mit Protest.

Preiswürdige Start-Ups

Bericht: Philipp Schübel | Thema: Gestern wurde der Gründerpreis NRW verliehen. Gewonnen hat ein Projekt aus Düsseldorf.

Und was kommt jetzt?

Moderation: Laura Seithümmer | Thema: Jamaika ist gescheitert, eine Einigung muss es trotzdem irgendwann geben. Offen bleibt die Frage, für welchen Weg sich die VerhandlungspartnerInnen entscheiden.

Tipp für später

Bericht: Anni Stosberg | Thema: Heute Abend noch nichts vor und Lust auf Politik?