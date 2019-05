politur am donnerstag / 23. mai

400 Millionen Menschen wählen bis Sonntag das neue Europäische Parlament. Wir sprechen über den Wahlmodus, die Stimmabgabe und die wichtigsten Themen – die politur mit Theresa Schültken.

How To: Europa-Wahl

Bericht: Paula Blaschke | Thema: Was wählen wir bei der Europawahl überhaupt? Und wie funktioniert die Wahl?

Erklärt: das Europäische Parlament

Bericht: Paula Blaschke | Thema: Das Europäische Parlament hat unterschiedliche Aufgaben. Wir stellen euch die „Stimme des Volkes“ vor.

Thema 1: Der politische Spirit

Bericht: Albert Werner | Thema: Die Prinzipien der Demokrotie gehören zu den Grundpfeilern der Europäischen Union. Diese Prinzipien werden in der Europäische Union aber sehr unterschidlich ausgelebt und zum Teil beeinträchtigt.

Interview von Theresa Schültken mit Dr. Stefan Thierse (Politikwissenschaftler an der Heine-Uni)

Thema 2: Soziale Ungleichheit

Bericht: Tim Neumann | Thema: Soziale Ungleichheit zeigt in Europa viele Facetten. In den einzelnen Mitgliedsstaaten und auch länderübergreifend herrschen teilweise große Unterschiede. Was kann da die EU in den nächsten Jahren machen, um da für etwas mehr Gerechtigkeit zu sorgen?

Interview von Theresa Schültken mit Dr. Stefan Thierse (Politikwissenschaftler an der Heine-Uni)

Thema 3: Umwelt und Klima

Bericht: Paula Blaschke | Thema: Klima und Umwelt haben sich in den letzten Jahren zu den wichtigsten Themen in der EU entwickelt. Die EU hat sich sportliche Klimaziele gesetzt – damit die aber erfüllt werden können, steht noch einiges an Arbeit an.

Interview von Theresa Schültken mit Dr. Stefan Thierse (Politikwissenschaftler an der Heine-Uni)

