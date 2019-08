Jugendwiderstand. Ein Wort, bei dem vielen aktuell der Name Greta Thunberg und ihre Fridays for Future Bewegung in den Sinn kommen. Doch auch im Dritten Reich unter Hitler gab es Jugendwiderstand, zum Beispiel von den Mitgliedern der Edelweißpiraten. Wie die im Zusammenhang stehen mit einem aktuellen Düsseldorfer Festival war unter anderem Thema in der politur mit Laura Seithümmer.