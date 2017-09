politur am donnerstag | 21. september

Noch 3 Tage bis zur Bundestagswahl. Aber was ist das eigentlich? Wie funktioniert das? Und was hilft bei Entscheidungsproblemen? Das und mehr in der politur mit Laura Seithümmer.

How to Bundestagswahl

Beitrag: Tobias Schlemper | Thema: Zwei Kreuze für den 19. Bundestag. Die dürfen alle Wahlberechtigten am Sonntag im jeweiligen Wahllokal oder alternativ per Briefwahl setzen.

„So funktioniert Wahlkampf“

Beitrag: Carina Blumenroth | Thema: Walkampf funktioniert online, auf Plakaten, im Fernsehn und noch auf vielen anderen Wegen. Was dabei wichtig ist und wie Walkampf am effektivsten ist, darüber klärt das Buch „So funktioniert Wahlkampf“ auf.

Wahltools im Vergleich

Bericht: Judith Mellon | Thema: Wahltools helfen Unentschlossenen bei der Entscheidung: wer bekommt das Kreuz? Aber Wahltool ist nicht gleich Wahltool.

Wahlkampf 3 Tage vor der Wahl

Telefonschalte: Laura Seithümmer mit Anni Stossberg | Thema: Kurz vor der Wahl ist die SPD in Köln unterwegs. Unter den Redner ist auch Spitzenkandidat Martin Schulz.