politur am donnerstag / 21. februar

Letzte Woche hat Donald Trump in den USA den Notstand ausgerufen. Aber was bedeutet das überhaupt? Und wie ist jetzt die aktuelle Lage in den USA? Dieses Thema und mehr in der politur mit Dennis Rettberg

Verjährt?

Interview: Dennis Rettberg mit Marius Kottmann| Thema: Mord verjährt nicht, Totschlag aber schon. Warum das so ist, haben wir bei einem Juristen der Heine-Uni erfragt.

Probleme mit Awista in Düsseldorf

Beitrag: Theresa Schültken|Thema: In Düsseldorf läuft die Müllentsorgung momentan nicht so gut. Die Stadt und Awista arbeiten jetzt zusammen an einer Lösung.

Summ, summ, summ…

Beitrag: Janik Happ|Thema: In Deutschland sind viele Insektenarten vom Aussterben bedroht. Deshalb haben mehr als eine Millionen Menschen in Bayern das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ unterschrieben. Damit soll die Artenvielfalt erhalten werden.

Notstand?

Bericht: Paula Blaschke | Thema: Seit Wochen herrscht Streit um eine Grenzmauer in den USA. Jetzt hat Donald Trump deswegen den Notstand ausgerufen. Aber was ist das überhaupt? Und wie ist jetzt die aktuelle Lage?

Ja zum Digitalpakt

Bericht: Janik Happ | Thema: Der Bundestag hat heute den Digitalpakt Schule mit der erforderlichen Zwei-DrittelMehrheit beschlossen. Der Weg war lang und steinig, doch nun können über 40.000 Schulen auf neuere Computer und besseres Internet hoffen.