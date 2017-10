politur am donnerstag | 19. oktober

Jenny Voß, AStA-Vorsitzende an der Heine-Uni war zu Gast und hat erzählt, was eigentlich ihre Aufgaben sind. In Karlsruhe hat gestern ein Student Klage gegen die Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländerinnen und Ausländer geklagt. Und der Konflikt in Katalonien geht weiter, was sagen Katalaninnen und Katalanen dazu? Das alles in der politur mit Laura Seithümmer.

AStA-Vorsitzende Jennifer Voß

Interview: Laura Seithümmer mit Jennifer Voß | Thema: Was macht eigentlich eine AStA-Vorsitzende? Jennifer Voß gibt Antworten.

Teil 1:

Teil 2:

Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer

Interview: Laura Seithümmer | Thema: In Karlsruhe hat ein Student gegen die Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländerinnen und Ausländer geklagt. Auch in NRW könnten diese Studiengebühren kommen.

Katalonien vs. Spanien?

Moderation: Laura Seithümmer (Bericht ursprünglich von Phoebe Köster) | Thema: Was halten Katalaninnen und Katalanen von der Unabhängigkeit?