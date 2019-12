politur am donnerstag / 19. Dezember

Und schon ist das Jahr wieder rum…Wir blicken zurück! In der politur mit Tim Neumann.

Ganz viel Europa

Bericht: Theresa Schültken |Thema: Wie ist die Stimmung für Europa in Finnland?

Beitrag: Lena Harjes | Thema: Was hat die EU dieses Jahr gut gemacht? Was lief nicht so toll? Ein Brief an die EU.

Alle reden übers Klima

Bericht: Paula Blaschke | Thema: Das Thema Klima ist wohl dieses Jahr an niemandem vorbeigegangen. Was war in Düsseldorf los?

Ein Blick auf den Iran

Bericht: Delband Nabizadeh | Thema: Die November-Unruhen im Iran haben sich zwar gelegt, aber eine grundlegende Unzufriedenheit der Iranerinnen und Iraner bleibt.

Beitrag: Tim Neumann | Thema: Es gab einige Neuigkeiten bei den Hochschulleitungen der Heine-Uni und der HSD: Wiederwahl an der Heine-Uni und ein Amtswechsel an der HSD.

Der Blick in die Kristallkugel. Und was danach kam…

Beitrag: Tim Neumann | Thema: Tim Neumann hat Anfang des Jahres bereits einige Ereignisse des Jahres 2019 prognostiziert. Aber ob das wirklich alles so passiert ist?

Die Nachrichten im Jahresrückblick

Bericht: Janik Happ | Thema: Was war dieses Jahr wichtig? Und worüber haben wir dieses Jahr in den Nachrichten berichtet?

