politur am donnerstag | 18. januar

Die Jusos sind gegen die GroKo, am Dienstag gab es eine Anti-GroKo-Demo hier in Düsseldorf. Außerdem hat der AStA jetzt eine Beauftragte für Marketing, Studierende haben über NRW debattiert und an der Heine Uni gibt es eine neue Buchhandlung. Die Themen in der politur mit Laura Seithümmer.

Jusos gegen GroKo

Interview: Laura Seithümmer mit Gerrit Schneider| Thema: Alles, nur keine GroKo – so scheint die Einstellung der Jusos zur Zeit auszusehen. Gerrit Schneider von den Jusos gehört auch zu dieser Gruppe.

Das Marketing des Heine-AStAs

Interview: Laura Seithümmer mit Julia Gerhardt | Thema: Der AStA der Heine-Uni will bekannter werden. Dafür gibt es jetzt eine Marketing-Beauftragte. Sie will unter anderem die Studierenden zu ihrer Einschätzung befragen.

NRW debattiert Europa

Beitrag: Laura Seithümmr | Thema: Die Zukunft Europas und der EU – darüber haben Studierende aus ganz NRW am Dienstag debattiert. Mit dabei waren auch sechs Studierende von der Heine-Uni.

Endlich wieder Bücher

Beitrag: Tim Neumann | Thema: Am Montag hat nach zweijähriger Auszugs-, Umzugs- und Renovierungsphase die neue Buchhandlung auf dem Campus der Heine-Uni eröffnet.