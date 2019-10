politur am donnerstag / 17. oktober

Trubel in Hamburg: AfD-Mitgründer Bernd Lucke sollte seine erste VWL-Vorlesung halten. Das hat aber nicht so ganz funktioniert. Außerdem laufen am Samstag in Düsseldorf Menschen beim Walk for Freedom gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution und an der Heine-Uni wird in einer Vorlesungsreihe das Thema Klimawandel behandelt – die politur mit Laura Seithümmer.

Walk for Freedom

Interview von Laura Seithümmer mit | Thema: Am Samstag findet in Düsseldorf der Walk for Freedom statt. Damit soll auf Sklaverei und Zwangsprostitution aufmerksam gemacht werden.

Lucke in Hamburg

Beitrag: Paula Blaschke | Thema: AfD-Mitbegründer Bernd Lucke lehrt seit dieser Woche wieder an der Universität Hamburg. Nicht ohne Proteste aus der Studierendenschaft…

Der Klimawandel und Janik

Beitrag: Janik Happ | Thema: Der Klimawandel und ich. So heißt eine neue Ringvorlesung an der Heinrich-Heine-Universität. Der Klimawandel soll aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden.