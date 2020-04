politur am donnerstag / 16. april

Und weiterhin bleibt die Corona-Pandemie Thema Nummer Eins. Eine Corona-Epidemie-Verordnung soll den Hochschulen Struktur für die aktuelle Situation geben. Das Studierendenparlament tagt am 20. April zum ersten Mal digital. Das und mehr in der politur mit Tim Neumann

Geplante Corona-Epidemie-Verordnung

Das NRW-Wissenschaftsministerium plant eine „Corona-Epidemie-Hochschulverordnung“. Diese Verordnung soll am 17. April veröffentlicht werden und am 18. April in Kraft treten. In der politur beziehen wir uns auf den Entwurf der Verordnung, der am 9. April vom Wissenschaftsministerium kommuniziert wurde.

Edit vom 20. April 2020: Mittlerweile ist die gültige Corona-Epidemie-Verordnung veröffentlicht. Der AStA der Heine-Uni hat Informationen herausgegeben, wie er diese Verordnung umsetzen möchte.

Bericht: Laura Mertens | Thema: Darum geht es in dem Entwurf der Verordnung.

Kommentar: Lena Harjes | Thema: Die neue Hochschulverordnung des NRW-Wissenschaftsministeriums bricht mit wichtigen demokratischen Prinzipien. Ist das richtig so?

Das Studierendenparlament und die neue Hochschulverordnung

Interview von Tim Neumann mit Fabian Korner (Mitglied des Studierendenparlaments, Linke. SDS) | Thema: Die Coronapandemie beeinträchtigt auch die Arbeit des Studierendenparlaments. Eine neue Hochschulverordnung soll da Abhilfe schaffen.

Mit dem Studierendenparlament auf der Couch

Bericht: Isabel Arbert | Thema: Montag findet die erste Sitzung des Studierendenparlaments nach dem Ausbruch des Coronavirus statt. Zum ersten Mal in digitaler Form.

Fachschaftsarbeit in Corona-Zeiten

Bericht: Janik Happ | Thema: Bei Fragen rund um euer Studium sind eure Fachschaften für euch da. Aber wie sieht deren Arbeit jetzt gerade eigentlich aus?

