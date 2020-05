politur am donnerstag / 15. mai

Nächste Woche tagt wieder das Studierendenparlament der Heine-Uni. Was steht auf der Tagesordnung? Außerdem: Die Stadt Düsseldorf hat 20 Jahre nach dem rassistischen Anschlag am S-Bahnhof Wehrhahn eine Gedenktafel errichtet. Das und mehr in der politur mit Tim Neumann.

SP trotzt Corona

Bericht: Lena Harjes | Thema: Die digitale Sitzung des SP an der Heine-Uni geht in Runde zwei. Ihr könnt die Sitzung über einen Livestream verfolgen. Was euch da erwartet hört ihr hier.

Zum Livestream geht es hier: https://youtu.be/XIo_TF1000o

Anmerkung vom 16. Mai 020: Das Präsidium des Studierendenparlaments hat inzwischen verkündet, dass eine Präsenzsitzung stattfinden wird. Die Öffentlichkeit kann jedoch aufgrund der Corona-Auflagen weiterhin nur über den Stream an der Sitzung teilnehmen.

„Das Grundgesetz“ von Philip Simon

Rezension: Carina Blumenroth | Thema: Wie hört sich das Grundgesetz einmal komplett gelesen und kommentiert an?

Gedenktafel am Wehrhahn

Bericht: Philip Gercer | Thema: Vor 20 Jahren hat es am S-Bahnhof Wehrhan einen rassistischen Anschlag gegeben. Das Gedenken daran hat die Stadt Düsseldorf jetzt sichtbar gemacht.

Überbrückungshilfen für Studis

Bericht: Isabel Arbert | Thema: Für Studierende, die wegen der Corona-Pandemie finanzielle Hilfe brauchen, hat die Bundesregierung neue Maßnahmen verabschiedet. Unter anderem gibt es die Möglichkeit einen zunächst zinslosen Studienkredit aufzunehmen.

NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart zum Klimaschutz

Bericht: Paula Blaschke | Thema: Der AStA der Heine-Uni hat den NRW-Wirschaftsminister Andreas Pinkwart für ein Online-Gespräch zum Thema Klimaschutz eingeladen. Wie sieht es damit aktuell in NRW aus?

