Politische Eilmeldungen so weit das Auge reicht. Heute wurde z.B. bekannt gegeben, dass der Streit um digitale Semesterapparate an deutschen Hochschulen zumindest vorerst beigelegt ist. Außerdem hat es heute neues aus dem Studierendenparlament der HHU gegeben. Mehr gab es heute in der politur – heute mit Dennis Rettberg

Proteste gegen die Abschaltung von digitalen Semesterapparaten

Interview von Dennis Rettberg mit Eva Slawik (Fachschaftsrat an der Frankfurt University of Applied Sciences) | Thema: Letzte Woche haben so gut wie alle Hochschulen in Deutschland eine Mail aus Frankfurt bekommen. Betreff: die Koordination eines Studierendenprotestes zur Abschlatung von digitalen Semesterapparaten. Heute Nachmittag ist zwar die Meldung gekommen, dass bis Ende September 2017 eine Regelung gefunden wurde, aber der Protest ist noch nicht vom Tisch.

Neues aus dem SP

Bericht: Dennis Rettberg | Thema: Die konstituierende Sitzung des SP an der HHU wurde diesen Mittwoch fortgeführt. Wir haben die Beschlüsse.

Schutz an Silvester

Bericht: Ann-Kristin Reimers | Thema: Mehrere Städte in NRW haben nach den sexuellen Übergriffen von letztem Jahr ein Sicherheitskonzept vorgelegt wie man für mehr Schutz zum Jahreswechsel sorgt.

Anschläge in Istanbul – Die Konsequenzen

Bericht: Laura Seithümmer | Thema: Am Samstag hat es in Istanbul 2 Bombenanschläge vor einem Fußballstadion gegeben. Mehrere Polizisten wurden getötet. Wir haben die Fakten nochmal zusammengetragen und auf erste Konsequenzen der EU geblickt.

Politur-Tipp: Der Vollpfosten des Jahres

Ein Tipp von Laura Seithümmer | Thema: Am morgigen Freitag verleiht die Satire-Sendung „heute-show“ wieder ihre alljährlichen Preise an Menschen, die das Jahr in gewisser Weise geprägt haben… natürlich in nicht ganz ernst gemeinter Weise. Unser Politur-Tipp der Woche: die heute-show – Freitag um 22:30 Uhr.

