Was ist bloß in Großbritannien los? Das Brexit-Wirrwarr hält die ganze Welt in Atem. In Deutschland hingegen wird wieder über die Befristung von Arbeitsverträgen an Hochschulen diskutiert. Außerdem sollen an der Heine-Uni Studierende bald ein Bikesharing-Angebot nutzen können. Und das wäre gar nicht schlecht, besonders im Hinblick darauf, dass die Luftverschmutzung uns 2,5 Jahre unseres Lebens kosten kann – die politur mit Laura Seithümmer.