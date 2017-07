politur am donnerstag | 13. juli

Am letzten Freitag ist die Wahl zum Studierendenparlament an der HHU zu Ende gegangen. Die Koalitionsgespräche müssen in der nächsten Woche stattfinden. In der politur mit Maxi Rieger geht es aber auch um die Proteste anlässlich des G20-Gipfels. Unsere Redakteurin Phoebe Köster war das ganze Wochenende bei den Protesten dabei und berichtet über ihre Erfahrungen.

Das SP wurde gewählt

Bericht: Laura Seithümmer | Thema: In der letzten Woche haben die Studierenden der Heine-Uni das neue Studierendenparlament gewählt. Die Koalitionsgespräche stehen allerdings noch aus. Laura Seithümmer berichtet, wie der Abend der Wahlentscheidung verlaufen ist und welche Koalitionsmöglichkeiten sich für die einzelnen Listen jetzt ergeben.

Kommentar: Maximilian Rieger | Thema: Maximilian Rieger kommentiert den Ausgang der SP-Wahl an der HHU.

Linke Proteste beim G20-Gipfel

Bericht: Phoebe Köster | Thema: Am Wochenende kam es in Hamburg anlässlich des G20-Gipfels zu diversen Ausschreitungen. Redakteurin Phoebe Köster hat eine linke Demonstrierende das ganze Wochenende über begleitet.

Tag 1:

Tag 2:

Die Debatten nach G20

Bericht: Phoebe Köster | Thema: Nach dem G20-Gipfel und den Protesten geht die Debatte um den Umgang mit linksradikaler Gewalt in die nächste Runde. Redakteurin Phoebe Köster war das Wochenende in Hamburg und beschreibt ihre Eindrücke vom Wochenende.